VÕIMSA TOIMEGA INGVER: peletab baktereid ja leevendab hulga tõbesid!

Sel põhjusel kasutatakse ingverit väga sagedasti nii rahvameditsiinis. Ingverit kasutatakse seedimise soodustamiseks, iivelduse leevendamiseks, gripi ja külmetushaiguste raviks jne. Gingerool on ingveri üks peamiseid bioaktiivseid komponente, millel on tugev põletikuvastane toime.

Foto: Pixabay

On tõestatud, et ingver leevendab treeningust tulenevat lihasvalu. Ehkki mõju ei ole kohene, võib ingver leevendada lihasvalu pikemas plaanis, kui tegemist on igapäevase treenijaga ning ingverit tarvitatakse samuti iga päev. Põhjuseks on ingveri põletikuvastane toime.