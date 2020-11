MIDA TEHA, KUI PALAVIK LÄHEB KÕRGEKS? Kodused võtted, millega jahutada keha ja alandada temperatuuri

„Palavikku ei pea alati ravimitega mõjutama, sest kõrgem temperatuur aitab hävitada baktereid ja nõrgestada viirust. Oluline on mõista, et palavikuravimid ei ravi haigust, vaid aitavad kehatemperatuuri reguleerida,” selgitab Apotheka apteeker Anne-Mai Rogenbaum.

Normaalne kehatemperatuur täiskasvanul kaenla alt mõõtes on kuni 37,0 °C ning lastel kuni 37,3 °C. Imikutel ja väikelastel võib kehatemperatuur tõusta ka nutmise ja ülekuumenemise tõttu, samuti siis, kui nad on liiga soojalt riidesse pakitud või liiga soojas keskkonnas. Kehatemperatuur on alati madalam varahommikul ning kõrgem õhtupoolikul, kui inimene on aktiivsem.

Väikelastel on palavikukrampide oht

Kui kehatemperatuur on alla 38 °C, soovitab Rogenbaum esmalt proovida juua võimalikult palju jahedaid vedelikke ja puhata. „Üldine reegel on see, et väikesel lapsel ja eakal peaks hakkama palavikku alandama siis, kui temperatuur tõuseb üle 38,5°C ja neil on kehv enesetunne, näiteks pea- või lihasvalu.” Kui siis ei võeta palavikku alla, võib temperatuur tõusta nii kiiresti, et sellele ei jõuta õigel ajal reageerida. Laps võib kaotada teadvuse või tekivad krambid. „Palavikukrambid tekivad kõige sagedamini 6. elukuu ja 4. eluaasta vahel, mil aju on palaviku tõusule tundlikum kui hilisemas eas,” selgitab Rogenbaum. „Vahel on eelsoodumus krampideks ka perekondlik. Mõni inimene teab oma kogemustest, et peab juba temperatuuriga 37,8 rohtu võtma, sest muidu läheb enesetunne märgatavalt halvemaks.”

Üldiselt ei peaks täiskasvanud palavikku alandama, kui see pole üle 39,0 °C – palavik on organismi kaitsereaktsioon, mille foonil hävivad haigusetekitajad organismis kiiremini.

Kodused võtted palaviku korral