KÕRVAS PISTAB? Valu võib kõrva kiirguda nendest haigustest 

“Tihtilugu on nii, et kõrvavalu ei anna hoopiski mõni kõrvahaigus, vaid näiteks hoopis ülemiste hingamisteede viiruslik või bakteriaalne põletik," räägib portaalis Kodus.ee kõrva-nina-kurguarst Carina Truuverk. "Neelates käib kõrvadest valu läbi ka siis, kui mingil põhjusel kurk valutab, on neelupõletik või kurgumandlipõletik ehk angiin.”