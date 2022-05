NÄRVILINE JA JALAS KRAMBID? Need mured annavad märku, et vajad rohkem magneesiumi

Magneesium on vajalik lihaskoe lõõgastumiseks ja närvitalitluseks. See mineraalaine lõõgastab veresooni ja on oluline südamelihase töös. Magneesium, mida on nimetatud ka looduslikuks kaltsiumikanali blokaatoriks, aitab korraldada südamelöökide sagedust ja lihaste kokkutõmbumist, vähendab trombide teket, reguleerib ioonide liikumist rakku ja sealt välja.