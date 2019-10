KROONILINE VÄSIMUS: mis võib peituda kaua kestnud väsimuse taga?

Inimene peab tegema seda, mida ta igatseb. Üks tund päevas võikski olla selle jaoks. Mõni tahab lugeda, teine suusatada, kolmas joosta. Hingeigatsusi tasub täita, see teeb rõõmsaks, rõõmus inimene on aga tervem. Rõõm on inimesele kõige tähtsam, elame ju üks kord. Tõsi, elus juhtub hirmsaid asju, kuid teisalt on elu ikka väga ilus ka. Keskenduda tuleks heale ja püüda ka ise seda maailmale pakkuda, siis on rõõm suurem. Ja kui süda on puhas, siis on ka kergem rõõmus olla.