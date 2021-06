ISE SÕIDAN HÄSTI, TEISED HALVASTI! 5 nippi, kuidas talitseda autoroolis oma viha

Kuidas ratsionaalsest, viisakalt käituvast inimesest võib roolis saada püstihull? Inimese isiksus ei muutu roolis olles, selgitab liikluspsühholoog Mika Hatakka Iltalehtis. Kui inimese ärrituse tase kasvab argielus sekundite jooksul nullist sajani, juhtub see ka autoroolis. Kuid autoroolis on palju kergem teise juhi peale vihaseks saada, sest ta on ju anonüümne, tundmatu ja vahel pole teda isegi näha.

Liiklusraevu mõiste on pärist Ameerikast. Ka Lõuna-Euroopas näidatakse liikluses kuumi tundeid rohkem välja kui Põhjamaades.

Kui inimene hakkab oma autoga teist liiklejat ahistama või tuleb lausa välja ja läheb teisele juhile kätega kallale, on need selged märgid, et inimesel on suured probleemid oma tunnete valitsemisega.

Foto: Pixabay

Ise sõidan hästi, teised halvasti!

Uuringud näitavad, et mehed käituvad liikluses agressiivsemalt kui naised. Mehed kalduvad ka rohkem vägivallale, naised väljendavad end pigem sõnadega.