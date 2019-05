KÜÜNED MURDUVAD? 5 kõige sagedasemat põhjust, miks need on nii haprad 

Niiskus. Kõige sagedamini on habraste küünte põhjustajaks liigne niiskus. Kui sõrmeotsad saavad märjaks, kuivatad neid, siis saavad uuesti märjaks ja nii edasi. Pidev sõrmede niisutamine ja kuivatamine põhjustab haprust. See võib tulla nii liiga sagedasest pesemisest või ka sellest, et sa ei kanna nõusid pestes korralikke kummikindaid. Vesi muudab küüned ka pehmeks ja kergesti murduvateks.