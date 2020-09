SEKS EI PAKU PINGET: need ravimid võivad hävitada kire

Antidepressandid on kõige levinum madala libiido põhjustaja. Need küll parandavad tuju, kuid libiido ja orgasmi saamise võimet võivad kahjustada.

Rasestumisvastased pillid. On leitud, et libiido võib väheneda lausa 30-40 protsendil rasestumisvastaseid tablette tarvitavatest naistest. Põhjuseks asjaolu, et need langetavad testosterooni taset.