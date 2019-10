Keha Kui sageli peab puhastama WCd, külmkappi ja teisi olulisi kohti, et bakterid ei rikuks tervist? Ohtuleht.ee , täna, 15:00 Jaga: M

WC-s peaks suurpuhastuse tegema iga nädal. Foto: Vida Press

Uuringud on näidanud, et 20% täiskasvanutest peseb voodilinu kord poole aasta jooksul. See võib šokeerida, kuid selleks ajaks on need paksult täis tervist kahjustavaid mikroobe.