MIKS KURG EI TULE KÜLLA? 6 kõige levinumat väärarusaama naise viljakusest

1. Naine on viljakas, kuni tal on päevad

2. Beebipalavik annab märku, et nüüd on õige aeg last saada

Seda ei tohi ootama jääda. Titeigatsus hakkab naisi vaevama üldiselt pärast 40. eluaastat. See tuleb koos keskeakriisiga, kui viljakus hakkab langema. Mõni ärkab alles siis, et tahab last saada, kuid võib juhtuda, et on juba hilja. Või avastab, et selles vanuses pole enam võimalik lapsele õde või venda sünnitada.

3. Kui paistan välja noor, siis olen viljakas

Peeglist ei paista, kuidas on lood naise viljakusega. Naine võib olla väga heas füüsilises vormis ja elada tervislikult, kuid viljakus on siiski juba tunduvalt langenud.

4. Tänapäeval võib lapse saada ka hilises eas