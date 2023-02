OHTLIKUD JA AHVATLEVAD: kokaiin ja veel neli ainet, mis tekitavad kõige kergemini sõltuvust

Sõltuvust tekitavaid aineid võib hinnata mitmel moel: näiteks selle järgi, missuguseid võõrutusnähtusid see põhjustab, kui suur on selle turg, kui palju on selle aine sõltlasi ja missugune on sellest saadav nauding. Briti neuroteadlane David Nutt ja tema kolleegid reastasid viis kõige sõltuvusttekitavamat ainet, võttes arvesse mitut aspekti.