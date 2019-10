GÜNEKOLOOG EI JÕUA ÄRA IMESTADA: naistel on nii palju väärarvamusi oma alakeha kohta!

Kogenud günekoloog Leena Väisälä on kohanud oma karjääri jooksul tuhandeid naisi, kuid ei jõua ära imestada, kui palju väärarvamusi on neil oma alakeha kohta, kirjutab Iltalehti.

Näiteks kardavad naised hirmsasti hormoone, kuigi need on neile elutähtsad. Paljud vanemad naised ei tea ikka veel, kuidas neid mõjutavad üleminekuaastad. Kui munasarjad lakkavad töötamast, väheneb östrogeenitase ja tupe limaskest õheneb märgatavalt.

Et vältida põie- või tupepõletikku, peaks kasutama vähemalt paikseid östrogeenitooteid. See teadmine pole aga kõigini jõudnud. Naistele jõuab asi kohale sageli alles siis, kui nad leiavad uue partneri. Õhukese tupe limaskesta tõttu võib seks olla valus. Günekoloogi sõnul on raske ette kujutada meest, kes ei otsiks abi, kui seks on talle valus. Aga miks hoolivad naised endast nii vähe?