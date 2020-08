SELJAVALU, KÕHUMURED? Viis kehalist häda, mis võivad kõnelda hoopis depressioonist 

Teadlased kinnitavad, et depressiooni ja südame-veresoonkonna tervise vahel on otsene seos. Südame isheemiatõbe põdevad inimesed, kellel on ka depressioon, kurdavad valu üle rinnus sagedamini. On leitud ka, et südamepuudulikkusega inimestel, kes põevad depressiooni, on neli korda suurem risk varaseks surmaks.