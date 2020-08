KAS OLED TEISTEST TARGEM? Kui sul on need omadused, siis ehk oledki keskmisest nutikam

Foto: Pexels

Uurijad on leidnud seose ka intelligentsuse ja enesekontrolli vahel. Ühes 2009. aastal tehtud uuringus korraldati katse, kus oli valida kahe preemia vahel. Valikus oli väiksem preemia, mille sai kohe kätte, ja suurem preemia, mille sai kätte hiljem. Need, kes suutsid preemiat oodata ehk kes valisid suurema preemia, aga hiljem, tegid teistest paremini intelligentsusteste.

Arvatakse, et vasakukäelised on vaimselt paindlikumad ja neil on hea mälu. Nad on ka loovad mõtlejad, kel on kogu aeg uusi ideid.