ÕPI, KUIDAS ELADA! 18 igapäevast harjumust, mis on õnnelikel inimestel 

Õnnelikud lubavad endal ajataju kaotada. Kui oled keskendunud tegevusele, mis on ühtaegu proovilepanev, virgutav ja tähendusrikas, kaovad aeg ja ruum. Tekkinud seisundit nimetatakse flow’ks ehk voogamiseks või kulgemiseks. Rõõmsa meelelaadiga inimesed püüavad seda õndsalikku voogamist aina uuesti kogeda. See pühib mured meelest ning aitab end edukana tunda. Flow-seisundi tekkimiseks peab inimene pidama tegevust vabatahtlikuks, meeldivaks (sisemiselt motiveerivaks), ning see peab nõudma mingit oskust ja panema proovile (aga mitte ülemäära), selged sihid peavad olema suunatud edule.

Õnnelikud eelistavad lobale tõsisemat vestlust. Lobisemises pole midagi halba, kui seda aeg-ajalt teha, kuid eluga rahulolu tekitab siiski vestlus teemal, mis sind haarab. Ajakirjas Psychological Science ilmunud uurimus näitas, et suuremat rahuldust tunnevad need, kes osalevad tuumakamas arutelus, mitte ei räägi tühjast-tähjast. "Kahetsen, et mul polnud julgust oma tundeid avaldada" – see on muuseas surijate üks viiest kibedaimast kahetsusest.

Õnnelikud kuulavad tähelepanelikult. Kuulamisoskus tugevdab inimsuhteid ning on tee suuremat rahuldust pakkuvate kogemuste juurde. Hea kuulaja võib vestlusest lahkuda tundega, et tema juuresolust on kasu olnud. See tunne aga on inimese heaoluga tihedalt seotud.

Õnnelikud suhtlevad silmast silma. Küll on mugav semudele SMSe saata või nendega Facebookis vestelda! Ent kui sõidad riigi teise otsa, et toredat inimest silmast silma näha, pakub see sulle hoopis suuremat rahuldust. Inimesel on tungiv vajadus ühtekuuluvust tunda. Lähedane läbikäimine sõpradega seda võimaldabki. Sotsiaalmeedia aitab meil küll üksteisega ühendust hoida, kuid ei paku võimalust füüsiliselt puudutada. Kuid just füüsiline puudutus on see, mis uurimuste andmeil suurendab heaolutunnet ja peletab ärevust.

Õnnelikud kulutavad raha teiste peale. Ehk on tõesti võimalik raha eest õnne osta? Ajakirjas Science avaldatud uurimuses leiti, et raha kulutamisel teiste inimeste peale on õnnetundele rohkem mõju kui raha raiskamises iseenda peale.

Õnnelikud vaatavad elu päikselise poole pealt. Uurimused on näidanud, et optimism mõjub tervisele hästi – vähendab stressi, tõstab valutaluvust ning pikendab südamehaigete elu. Niisiis, kui eelistad vaadata elu päikselise poole pealt, langetad valiku tervise ja õnne kasuks. Pessimiste iseloomustav joon on see, et nad kalduvad uskuma, et halvad sündmused kestavad kaua, õõnestavad kõiki nende tegemisi ning on nende endi süü. Optimistid mõtlevad nendesamade eluhoopide alla sattudes ebaõnnest hoopis teistpidi. Nad kalduvad uskuma, et lüüasaamine on üksnes ajutine tagasilöök, et selle põhjused piirduvad vaid selle konkreetse juhtumiga. Optimistid usuvad, et lüüasaamine pole nende süü – selle kutsusid esile asjaolud, viltuvedamine või teised inimesed. Sellised inimesed ei lase lüüasaamisel end kõigutada. Halva olukorraga silmitsi seistes võtavad nad seda proovilepanekuna ning pingutavad tugevamini"

Õnnelikud lülitavad end välja. Irdumine meie ülielektroonilisest võrku ühendatud maailmast – olgu siis mediteerimisega, arvutiekraanile seljapööramisega või elektroonika väljalülitamisega – suurendab õnnetunnet. Uurimused on tõestanud, et mobiiltelefoniga rääkimine võib tõsta vererõhku ja stressitaset, tundidepikkust arvutiekraani jõllitamist seostatakse depressiooni ja väsimusega. Tehnika ei kao kuhugi, aga kui sa sellest vähemalt mõneks ajaks lahti ütled, saab su aju võimaluse end uuesti laadida ja taastuda. See omakorda suurendab vaimuvintskust ja füüsilist vastupanuvõimet.