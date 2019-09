TEADLASED HOIATAVAD: lõpeta kohe iga päev duši all käimine!

Tõde on see, et keha suudab ka ise end puhtana hoida. Duši all eemaldatakse nahalt küll pealmine surnud nahakiht, kuid mida rohkem keha nühkida, seda rohkem tehakse liiga ka tervele nahale, eemaldades selle niiskuse eest vastutavaid rasvade- ning lipiidikihi. Nii jääb aga nahk kaitseta ning on vastuvõtlikum kõikvõimalikele nakkustele.