LÜKKAD VETSUMINEKUT EDASI? 9 ohutuna näivat harjumust, mis su tervist tõsiselt kahjustavad 

Teadlased on leidnud, et jalg üle põlve istumine võib tõsta vererõhku. Kardiloog Stephen Sinatra rääkis ajakirjas Blood Pressure Monitoring , et pidev selline istumine võib lõpuks trombi tekitada. Seda riski saab vähendada, kui sa ei istu jalg üle põlve üle 15 minuti korraga ja aeg-ajalt liigud ringi.