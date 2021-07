MIS TEKITAB ROHKEM ALLERGIAT? 13 levinud müüti, mis ei vasta tõele 

Müüt: Vaktsineerimine tekitab allergiat.

Tegelikult. Seda ei ole mitte kusagil mitte kuidagi tõestatud, et vaktsineerimine oleks allergiajuhtude sagenemise põhjus. Pigem hoiavad elusvaktsiinid allergiat ära. Nii vaktsineerimise poolt kui vastu on palju muid argumente ja need on otsustamisel olulisemad. Kahtluste korral arutage seda oma perearstiga. Munasöötmel kasvatatud vaktsiinides on munavalge kogus imeväike ja need on vastunäidustatud üksnes väga raske munaallergia korral.

Müüt: Astmarohud – inhaleeritavad glükokortikosteroidid – teevad paksuks ja luud hõredaks.

Tegelikult. Võib öelda, et paksus tekitab astmat, selle kohta on palju uuringuid. Suukaudsed glükokortikosteroidid suurendavad isu ja seega ka kehakaalu ning võivad põhjustada ka luude hõrenemist. Kuid pole tõestatud, et tavalises ravi-annuses inhaleeritav (sissehingatav) hormoon teeks paksuks või luud hõredaks.

Müüt: Tubane kass allergiat ei tekita.

Tegelikult. Hoopis õues käivad loomad on ohutumad. Mida rohkem loom toas on, seda rohkem saab ta allergeeni levitada. Mõni tõug võib enam allergiat tekitada kui teine. Ka karvutu kass võib allergiat põhjustada, sest allergeen pärineb kõõmast, süljest või uriinist, s.o eritistest. Karvad on allergeensed suuresti seetõttu, et kassid end nii intensiivselt lakuvad.

Müüt: Allergiat saab ära hoida, kui väldid kõike, mis võib seda põhjustada.