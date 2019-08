PIINLIK PUUKSUTADA? Kui ohtlik on hoida kõhugaase kinni?

Soov hoida kõhugaase kinni on olemuselt tegelikult loomuvastane. Kui seda teha kogu aeg, võib see kahjustada näiteks jämesoolt. Aga pole vaja muretseda, kui hoiad gaase kinni aeg-ajalt - küll need lõpuks välja tulevad. Kuid kinnihoidmisega kaasneb muidugi uus ebameeldivus, sest mida kauem gaase kinni hoiad, seda rohkem neid kõhtu koguneb ja seda võimsamalt need väljuvad.