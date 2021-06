Keha Kas said nädalavahetusel piisavalt seksi? Spetsialist: lõpeta kordade lugemine! Ohtuleht.ee , täna 18:00 Jaga: M

Pole vaja loendada seksikordi ja võrrelda seda teistega! Foto: Vida Press

Mis sulle seostub sõnaga seks? Kas see on laupäevaõhtune vahekord koos abikaasaga teki all? Või seostub sellega kerge flirt tänaval? Või toob see meelde hoopis eneserahuldamise?