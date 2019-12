HOIA OMA PUMP KORRAS! Südamepuudulikkusest päästab selline elustiil

Südamepuudulikkus tähendab seda, et süda ei suuda pumbata vereringesse piisavat hulka verd. Kui verd ja selles sisalduvat hapnikku ei liigu kehas piisavalt, halveneb elundites verevarustus ja väheneb organismi koormustaluvus. Hinnanguliselt põeb kroonilist südamepuudulikkust läänemaailmas 1–2 protsenti elanikest.

Südamepuudulikkust põhjustavad näiteks diabeet, südamelihaste ja -klappide haigused, nagu reuma, aga ka südameinfarkt ja isheemiatõbi. Viimane tähendab, et südame veresooned on lupjumise tõttu kitsamad ega suuda tagada südame enda verevajadust, mistõttu südamelihas on nõrgenenud.

Väga sage südamepuudulikkuse riskitegur on kõrge vererõhk. Kõrgenenud vererõhk on kõige levinum südame- ja veresoonkonna haigus Eestis, ent on kurb tõsisasi, et kolmandik inimestest isegi ei tea, et neil on vererõhk kõrge, kuna see ei ole esialgu tervises tajutav. Sellest võivad anda märku peavalud, väsimus, tasakaaluhäired ja südamekloppimine.

Südamepuudulikkus on üks väheseid haigusi, mille põdejate hulk tööstusriikides kasvab. Üks peamisi põhjusi on elanikkonna vananemine: südamepuudulikkusega patsient on keskmiselt 74-aastane. Eakate osakaal elanikkonnas suureneb nii Euroopas kui ka Ameerikas.

Kroonilise südamepuudulikkuse suurema sageduse põhjuseks on paradoksaalselt ka meditsiini kiire areng, mis on võimaldanud esmaseid südamehaigusi, eelkõige südameinfarkti ja kõrgenenud vererõhku paremini ravida ja pikendada pärast ägedaid südameatakke eluiga. Et see on nn heaoluühiskonna haigus, siis ei ole seda võimalik välja ravida, vaid ravimite abil kontrolli all hoida. Lihtsate elustiilimuudatustega on südamepuudulikkus aga ennetatav.

Kaal korda ja liikuma