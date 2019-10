HIINA MEDITSIIN EMOTSIOONIDEST: nii mõjutavad tervist muretsemine ja viha

Põhjus on lihtne. Emotsioon on energia, vibratsioon, aga kuna meie kehas on 70–80% vett, mis on väga tundlik sageduste muutustele, siis on see tundlik ka emotsioonide vibratsioonile, kirjutatakse Tervise Alkeemia blogis.

ˇKujutame meie kehas olevat vett kui järve. Kui meie meel on rahulik ja veepind peegelsile, saame selgelt näha „kuu“ peegeldust (universumit). Emotsioonide vibratsioon mõjutab meis olevat vett, selle tagajärjel hakkab vesi lainetama ja me ei näe enam „kuud“ selgelt.

Emotsioon on nagu kivi. Kui kivi kukub vette, tekitab see väikese lainetuse. Kui meil on üks kivi ehk emotsioon, tekib kerge ühtlane lainetus, millega meie meel saab pingutuseta hakkama. Kui aga emotsioone on palju, tekib segadus ja kaos – tugev lainetus, kus lained põrkuvad üksteise vastu ja tekib torm. Lained löövad üle pea kokku.

Hiina meditsiinis eristatakse viit põhiemotsiooni – viha, rõõm, kurbus, muretsemine ja hirm. Need kõik mõjutavad meie energiat ja igal on oma liikumise suund. Viha toob energia üles, hirm viib selle alla, liigne rõõm kasutab energia ära, muretsemine või liigne mõtlemine seiskab selle (n-ö sõlmib energia kinni) ja kurbus hajutab energia.

Tavapärane näide elust – me vihastame kellegi või millegi peale, selle tagajärjel tõuseb energia üles. Kui me ei suuda sellest emotsioonist lahti lasta, vabaneda ja pidevalt mõtleme sellele, siis energia seiskub ja me lähme tasakaalust välja ning tekivad probleemid.

