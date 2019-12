INFARKT PÜHADE AJAL: teadlaste arvates on eriti ohtlik on see kellaaeg

Rootsi teadlased analüüsisid 300 000 südameinfarkti juhtumit. Nad märkasid, et jõulude ajal on südameinfarktirisk 15 protsenti kõrgem kui muul ajal.

Eriti ohtlik aeg on jõuluõhtul kella 22 ajal: leiti, et siis on risk saada infarkti isegi 37 protsenti kõrgem kui muul ajal. See on enamasti õhtu emotsionaalne kõrghetk.