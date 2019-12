PÜHAD PANEVAD KÕHU PROOVILE: 3 kõige sagedasemat seedehäda ja kuidas neid leevendada

Kõhugaaside vältimiseks võib tarvitada probiootikume, et toetada seedimist soodustatavate bakterite tööd. Apteegist leiab puhituse leevendamiseks ka simetikoonil põhinevaid preparaate ja aktiivsöe kapsleid, mis aitavad lõhustada soolestikus tekkivaid gaasimulle.

Arstiga peaks ühendust võtma siis, kui kõhupuhitusega koos on tugev või pikaaegne kõhuvalu, veri väljaheites, kõhulahtisus, oksendamine, põhjendamatu kaalukaotus.

Kõrvetisi võib olla igaühel, eriti pärast suure eine söömist või lamades. Raseduse ajal on see sage mure, sest hormonaalsete muutuste tõttu on mao sulgurlihase sulgumine pärsitud.