PÄÄSTA END POHMELLIST! Need tänased võtted hoiavad ära homse kassiahastuse!

Pexels

Pohmellivastast imerohtu pole olemas. Selle vältimiseks on kõige parem alkoholi üldse mitte juua. Aga kui otsustad siiski juua, tasub järgida mõningaid nõuandeid, et kassiahastust ennetada.

Pexels

Mida vähem juua, seda väiksem on pohmellivõimalus. Alkoholi tuleks juua mõõdukas tempos ning hoiduda segiläbi joomisest. “Kui juua erinevaid jooke segamini, siis on pohmelli tekkimine tõenäolisem,” ütleb Teder. Tumedamat värvi alkoholid, nagu liköör, brändi ja punavein põhjustavad üldjuhul enam pohmelust kui heledad joogid. „Samuti on teada, et gaasilised joogid mõjuvad tugevamalt. Seega võib tugeva pohmelli saada ka vahuveinist,“ hoiatab Teder.