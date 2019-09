TUNNE ELUST RÕÕMU! Retsept, mis aitab elada tervena kas või 100aastaseks

Haigekassa terviseedenduse spetsialist Taisi Kõiv toob välja kaheksa soovitust, mis aitavad elada tervena ja kauem.



1. Ütle ei kõigile tubakatoodetele. Iga sigaret lühendab eluiga 10 minuti võrra. Loobumiseks pole kunagi liiga hilja.



2. Liigu iga päev aktiivselt vähemalt pool tundi. Alusta rahulikult, maratonile võid minna hiljem, kui jaksu on juba rohkem. Liikumine diivanilt külmkapini ja kontoritoolilt printerini ei lähe arvesse. Aktiivne liikumine on tempokas kõnd, sörkjooks, ujumine, jalgrattasõit ja suusatamine.



3. Tarbi alkoholi mõõdutundega. Jäta igasse nädalasse vähemalt kolm alkoholivaba päeva. NB! Õlu on ka alkohol!



4. Maga öösel 7-9 tundi.



5. Tee ise süüa, nii tead täpselt, mis on toidu sees. Sa võid süüa kõike, aga jälgi koguseid ja pea piiri rasvase ja magusaga. Söö iga päev vähemalt 5 peotäit puu- ja juurvilja.



6. Piira soola tarbimist, see koormab asjatult südant.