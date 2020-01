TEE JAANUAR ALKOVABAKS! 5 nippi, mille abil on kergem kaine püsida

Lähedased ja sõbrad võivad suhtuda neisse, kes alkoholist keelduvad, üllatavalt negatiivselt. Nii et pane vaim valmis norimiseks ja õelateks märkusteks ning mõtle, et nad teevad seda vaid kadedusest.

Foto: Pixabay

Mõtle välja vastused selleks puhuks, kui inimesed hakkavad sinu otsuse üle imestama. Rõhuta, et see on sinu otsus ja sa arvad, et see on sulle praegu parim. Pole oluline, mida teised arvavad või kuidas nad ise joovad.