KUI PURJUS SA OLED? Vaata, kuidas mõjutavad promillid su tundeid ja tegusid!

Kuid üldjoontes saab siiski iseloomustada, kuidas muutuvad meeleolu ja käitumine erineva raskusastmega joobega.

0,4-0,6 promilli Tunned soojust ja lõdvestust. Sinu käitumine võib olla liialdatud – räägid julgemalt, kiiremini ja valjema häälega kui muidu. Emotsioonid on võimendunud – hea tuju muutub veel paremaks ja negatiivsed emotsioonid veel negatiivsemaks. Võid tunda kerget eufooriat. Mõtlemisvõime ja mälu võivad olla kergelt häiritud, muutes sind ettevaatamatuks.

0,7-0,9 promilli Sellel purjusoleku tasemel hakkavad häiruma tasakaal, motoorsed võimed, kõne selgus, reaktsiooniaeg, nägemine ja kuulmine. Otsustus- ja arutlusvõime ning enesekontroll on häiritud, arvad, et saad paremini hakkama kui tegelikult ning sul on raske otsustada, et sa ei jätka joomist. Võid tunda eufooriat.

Foto: Pexels

1,0-1,2 promilli Tunned ennast eufoorilisena, kuid sinu motoorsed võimed, koordinatsioon, reaktsiooniaeg ja tasakaal on juba tugevalt häiritud. Häiritud on ka su arutlusvõime ning mälu. Tõenäoliselt sa ei mäleta, mitu jooki oled juba joonud. Sinu emotsioonid on võimendunud. Osad inimesed muutuvad väga valjuhäälseks ja agressiivseks.

Foto: Pexels