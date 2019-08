15 kontrollküsimust: kuidas on lood sinu tervisega?

Hinda oma elustiili järgneva 15 küsimusega ja mõtle, millise loo saad enda kohta kirjutada. Vastused on teejuhid, pannes sind mõtlema, millise kvaliteediga elu sa elad. Kui sa vastustega rahul pole, on juba sinu valik, mida edasi teha.

2. Kas sööd 5 portsjonit puu- ja köögivilju päevas?

Üks portsjon on kuumtöötlemata kujul umbes 100 g puu- või köögivilja. Kas sööd päevas 500 g aiasaadusi? Kõige tervislikum kuumtöötlemise viis köögiviljade valmistamiseks on nende hautamine. Nii tuleb välja ka köögiviljade imeline loomulik maitse!

3. Kas liigud vähem või rohkem kui 10 000 sammu päevas?

Igapäevaseks liikumiseks on soovitusi 5000 sammust 15 000ni, seega on soovituslik kilomeetrite arv päevas 3,9 ja 11,5 km vahel. Kõndimine on üks olulisemaid liikumise vorme. Suurenda oma igapäevast sammude hulka vähehaaval soovitud eesmärgi saavutamiseni.

4. Kas teed trenni vähemalt 20 minutit kolm korda nädalas?

Jaanuaris on spordiklubid pilgeni rahvast täis, kuid veebruaris on seal need, kes eelmiselgi aastal. Millisesse gruppi sina kuulud? Teed sa suviste rahvamaratonidega oma aastase liikumisvajaduse tasa või oled füüsiliselt aktiivne aasta ringi? Tervislik on ka väike treeningkoormus, näiteks 20minutiline sörk, kiirkõnd või muu aeroobne treening, mis tõstab südamelöökide sagedust 30% võrra ning ajab higistama, kuid põhiline, et see oleks regulaarne.

5. Kas suitsetad või tarbid tihti alkohoolseid jooke?

Ilmselgelt pole tervislikust elustiilist juttugi, kui vastus küsimusele on «jah». Õnneks on riskikäitumine ka nooremate inimeste hulgas järjest ebapopulaarsem ning suitsetamisest ja alkoholi kuritarvitamisest hakkab saama erand kui reegel. Klaas punast veini on paljudes kultuurides elementaarne toidukorra osa ning selle positiivne mõju tervisele tõestatud. Mõõdukaks alkoholi tarbimiseks loetakse üht lahjat alkohoolset jooki vähem kui viiel päeval nädalas.

6. Kas kompenseerid halba meeleolu söömisega?

Liigsöömine on samuti riskikäitumine. Kui oled harjunud end šokolaadiga pahast tujust üle aitama, on sul sõltuvus.