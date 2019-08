KAS TÕESTI LIIGA VANA? 8 põhjust, miks on hea olla viiekümneaastane naine

Moix ütles ajakirja Marie Claire intervjuus, et tema silmis on 50aastased naised liiga vanad. "Eelistan nooremate naiste keha, muud midagi. Ja kõik. 25aastase naise keha on erakordne. 50aastase naise keha pole üldse erakordne."

Siin on mõned põhjused, mis teevad 50ndad eluaastad naisele nauditavaks.

Kõige tähtsam on soovitus - miks põdeda vananemise pärast, kui sellest võib ka nii palju kasu saada? Pole vaja jääda kinni keskeakriisi, isegi kui märkad, et igal pool on su ümber ainult noored.

1. Viiekümneseks saamist võib võtta kui preemiat, kuigi on normaalne, et vahel igatsed tagasi noorusaastaid. Ka näitlejanna Nicole Kidman peab viiekümneseks saamist saavutuseks, aga lisab, et sellest hoolimata üritab ta vahel käituda kui muretu 21aastane.

2. Elu ei pea enam nii tõsiselt võtma. Vanust võib võtta ka huumoriga. USA näitleja ja koomik Joan Rivers on öelnud: „On vinge näha välja nagu 50aastane... kui oled 60aastane.”

Oma vanust võib võtta ka huumoriga. Foto: Vida Press

3. Viiekümnesena alustad elus nagu uut peatükki. Nii arvas näiteks kirjanik Agatha Christie, kes olevat elu teises pooles uuesti õide puhkenud. Ta on öelnud, et viiekümneaastasena märkad, et su ees avaneb täiesti uus maailm.