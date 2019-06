MAKSAHAIGUS EI ANNA KOHE TUNDA: need kuus märki viitavad, et su maks ei tööta korralikult

Kui sul on mõni neist tunnustest, tasub maksa kontrollida. “Kui maksahaigusi ei ravita, viib see maksakahjustuseni, tsirroosini (maksarakud kärbuvad ning asenduvad sidekoega) ja harvadel juhtudel maksavähini,” hoiatab meditsiinilabori SYNLAB laboriarst Irina Utenko. “Ägedatest maksahaigustest kõige sagedasemad on viiruslikud hepatiidid, mida on teada vähemalt viis alatüüpi: A-, B-, C-, D- ja E-hepatiit. Neid kõiki on võimalik diagnoosida vereanalüüsi alusel Eesti meditsiinilaborites.”