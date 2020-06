Keha KAAL EI TULE ALLA? 10 olulist valikut, mida teevad edukad salenejad Ohtuleht.ee , täna, 06:00 Jaga: M

Need, kel on õnnestunud alla võtta, söövad korraga vähem kui enne. Foto: Vida Press

Kas oled mõelnud, miks mõni võtab nii kenasti kaalust alla, aga mõni mitte? Kõigil, kel see on õnnestunud, on teatud ühised jooned. Sarnane on ka nende peamine sõnum: ära anna alla! Isegi kui oled juba neli korda alustanud salenemist.