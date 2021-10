JÄLLE TÄID! Nördinud ema: „Ma ei saa aru, kust need küll igal aastal tulevad?“

„Kui avastasin tütrel täid, läksin nina norus apteeki ja seadsin mõttes hoolikalt sõnu, kuidas piinlikust murest rääkida,“ ütleb kahe lapse ema Kaire. Aga apteeker mõistis teda poolelt sõnalt. Täitõbi on aina sagenev probleem – nii koolides kui ka hoolekandeasutustes.

Kuigi rõhutatakse, et täid pole häbiasi ega märk halvast hügieenist, on ikkagi kuidagi piinlik rääkida, et ka meie peres on need olnud. 35aastane Kairegi palub tungivalt oma täisnime mitte avaldada: „Palun ära pane meid häbiposti!“

Täitõve ehk pedikuloosiga ongi suurimad probleemid valehäbi ja arusaam, nagu tekiksid täid mustusest. Terviseameti hinnangul võib nakkuse saada igaüks sõltumata soost, vanusest ja sotsiaalsest kuuluvusest. Kui lapsel on täid, peavad lapsevanemad kohe tegutsema – tuleb hakata ravima ja probleemist tuleb teada anda nii kooli kui ka lasteaeda. Oluline on kohe kontrollida teisigi, kellega laps võis kokku puutuda.