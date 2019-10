TEADLASED VÄIDAVAD: nüüd on teada, miks mõnel inimesel on nii kerge sale püsida!

Rahvusvaheline uurimisgrupp avastas geenid, mis aitavad mõista, miks mõni inimene on väga sale, vahendab BBC . Teadlased väidavad, et mõnel inimesel aitavad saledana püsida pigem päritud n-ö õnneliku kooslusega geenid kui dieet või elustiil.

Viimastel aastakümnetel on teadlased avastanud sadu geenimuudatusi, mis suurendavad riski, et inimene on ülekaaluline. Palju vähem on pööratud tähelepanu saledate inimeste geenidele.

Uuringus võrreldi 1600 terve kõhna inimese (kehamassiindeksiga alla 18) geene 2000 tugevalt ülekaalulise ja 10 400 normaalkaalulise inimese geenidega.

Uuring kinnitas, et tõsisel rasvumisel on sageli geneetiline taust ja need, kes on väga saledad, erinevad samuti geneetiliselt teistest inimestest.

Cambridge`i ülikooli teadur professor Sadaf Farooqi kutsub üles mitte arvustama inimesi nende kehakaalu pärast.

Tema arvates on inimesi väga kerge hukka mõista, kuid teadus näitab, et asjad on palju keerulisemad. Meil on oma kaalu üle palju vähem kontrolli, kui oleme harjunud mõtlema.

Teadlaste järgmine ülesanne on leida täpsed geenid, mis on seotud tervisliku saledusega, ja pikemaajalisem siht on välja selgitada, kuidas see teadmine aitaks luua uusi kaalulangetusstrateegiaid.