JÄLLE PEA VALUTAB! Mis aitab kõige paremini pingepeavalu vastu?

Enneta! Vaata üle oma elustiil. Selgita välja, mis kaelalihaste pingeid põhjustab ja valu esile kutsub. Leia füüsilise tegevuse ja puhkuse vahel õige tasakaal. Tee (arvuti)töös pause, lõdvesta ja venita kaelalihaseid.

Ära unusta jälgida, et valuvaigistit ei tohiks võtta rohkem kui 10–15 päeval kuus. Vajadusel soovitab arst sulle teistsuguseid ravimeid: sageli korduvat peavalu ei ravita alati valuvaigistitega, vaid määratakse profülaktiliste ravimite kuurid. Need kestavad mõnest kuust kuni aasta-poolteiseni, harva ka kauem. Nii vähendatakse peavalude sagedust ja vajadust valuvaigistite järele. Profülaktilised rohud tõhustavad inimese enda valuvastase süsteemi tööd. Valuvastane süsteem ajus blokeerib liigseid impulsse või tuleb nendega toime. Kui pea valutab sageli ja tugevalt, on valuvastane süsteem kurnatud: aju kasutab teatud aineid rohkem, kui suudab taastoota. Profülaktilised ravimid ergutavadki aju valuvastaseid aineid aktiivsemalt tootma.

Nn aju tootlikkust suurendavad ravimid on enamasti antidepressandid. Nii et kui arst kirjutab sulle peavaluga antidepressandi, ei ravi ta arvatavasti depressiooni, vaid su valu. On teada, et pingepeavalude vastu saavad paljud inimesed abi nõelravist, samas kui näiteks migreeni korral on nõelravi kasulik toime nullilähedane.