KORISTA ÄRA KODUNE ROHUKAPP! Neid ravimeid ei tohi enam kindlasti tarvitada!

Reegel on kõikide ravimite puhul üks ja sama: säilivustähtaja ületanud ravimeid tarvitada ei tohi, sest see võib olla tervisele tõsiselt ohtlik.

• Ravimi säilivusaeg näitab perioodi, mille jooksul on tagatud toote kvaliteet, ohutus ja efektiivsus. Pakendil on enamasti kirjas kuu ja aasta – märgitud kalendrikuu viimane päev loetakse toote kõlblikkusaja lõpuks. Eriti ebastabiilsetel preparaatidel on säilivusaeg toodud kuupäevaliselt.

• Tavaravimite kõlblikkusaeg on 1–5 aastat, erandjuhtumitel võib see olla pikem või lühem. Uuringud ravimi säilivusaja kindlakstegemiseks on küllaltki mahukad. Nende käigus peab tootja tõestama, et preparaadi kvaliteet kindla aja jooksul ja kindlatel tingimustel oluliselt ei muutu. Tehtud uuringute alusel fikseeritakse pakendile märgitav kõlblikkusaeg ja säilitustingimused.

• Ravimeid ei saa üldiselt liigitada kauem ja vähem säilivateks nende toimeaine järgi. Ravimi säilivus sõltub ravimivormist ning tootja valitud abiainete ja pakendi sobivusest antud toimeainega, seetõttu ongi äärmiselt oluline teha iga preparaadi puhul kõlblikkusaja uuringud ning säilivust süstemaatiliselt jälgida. Vastav kohustus on pandud ravimi tootjatele ning seda kontrollib ravimiamet.

• Tahked ravimid (tabletid, kapslid) on siiski enamasti hästi säilivad, vett sisaldavad ravimid üldjuhul ebastabiilsemad. Erilist tähelepanu tuleks pöörata süste- ja silmaravimite säilitamisele, kuid alati peab tähelepanelikult lugema pakendi infolehte ning järgima selles toodud juhiseid.

• See, kas ravim on pärast pakendil näidatud aja möödumist ohtlik või ebaefektiivne või mõlemat korraga, oleneb konkreetsest arstimist. On võimalik, et toimeaine laguneb ning ravim lihtsalt enam ei toimi, aga võivad tekkida ka mürgised laguproduktid. Mõlemal juhul on aegunud ravimi tarvitamine tervisele ohtlik.