TUJU ON PAHA? Rahusta meeli selle tuntud loodusliku võttega!

Nii uuringud kui inimeste kogemused kinnitavad, et avaral maastikul kaugele vaatamine mõjutab tugevalt enesetunnet, käivitades tervendavad protsessid. Horisondi pikalt silmitsemine mõjutab ajutööd – aju aktiivsus langeb ja see läheb n-ö lõõgastusrežiimile.

Inimesele meeldib käia kohtades, kus ta tunneb ennast hästi. Avarad maastikud rahustavad ja viivad pinge. Võib-olla on see üks põhjus, miks inimesed armastavad purjetamist, käia saartel ja mere ääres? Võib-olla me ei käi suvel rannas ainult selle pärast, et saab päikest võtta? Ka mägesid ei vallutata vaid au ja kuulsuse pärast.

Inimestele meeldivad avarad vaated: nad ei taha elada korterites, kust näeb vaid vastasmaja seina. Paljud eelistavad kõrgemaid korruseid - ka kõrgelt vaatamine rahustab meeli.

Mõju avaldab ka see, kus on inimese juured. Näiteks mets võib mõjuda ahistavalt inimesele, kes on pärit lagedalt maalt või mere äärest.

Inimesed tajuvad maastikke erinevalt, kuid horisondi vaatamine mõjub kõigile rahustavalt. On isegi uuringuid, mille järgi rannikul elavad inimesed on õnnelikumad ja tervemad kui teised. Vee ja taeva sinine värv mõjuvad rahustavalt, sama mõjuga on ka lainete tasane loksumine.

Looduses käimine lõõgastab nii vaimu kui keha. Horisonti vaadates avaneb inimese tõeline olemus ja esile tõuseb hea, mis temas on.