KASULIK TOIT VÕI TÄIELIK MÜRK? Ära usu pimesi neid viit väga levinud toitumisnõuannet!

Aga kui mõelda, mida on meie esivanemad söönud viimase saja aasta jooksul - nisu, kaera, otra, rukist. Ja ometi polnud siis sellisel määral ei ülekaalu ega diabeeti, nagu on nüüd. Kuid tõsi on see, et osadele inimestele gluteen tõesti ei sobi.