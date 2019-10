KOLM OLULIST TERVISENÄITAJAT: kui hoiad need korras, püsid terve ja elad kauem! 

Kui hoiad need kolm näitajat korras, saad juurde tervena elatud aastaid ja pikeneb ka eluiga. Värske Hollandis tehtud uuring tõestas, et inimesed, kes ei suitseta, kes on normaalkaalus ja kelle vererõhk on korras, haigestuvad keskmiselt üheksa aastat hiljem ja elavad kuus aastat kauem kui need, kes suitsetavad, on ülekaalulised ja kellel on kõrge vererõhk.