SAAD PEAGI 40? Kui loobud kuuest nõmedast harjumusest, oled tervem!

Selles vanuses pühendume sageli tööle või pereelule ja unustame tervist jälgida. See ei tähenda, et peaksid hakkama mööda arste jooksma, kuid korra või paar aastas võiksid siiski tervisenäitajaid kontrollida. Ja tuleb ära teha mõned olulised otsused ja lõpetada halvad kombed!

1. Sa ei liigu piisavalt

Sa ei pea tingimata iga päev jooksma või rassima jõusaalis, kuid kindlasti tuleb lõpetada diivanil lösutamine. On teada, et juba pärast 30. euaastat hakkab pekk kergemini kogunema ja vanemaks saades hakkab vähenema lihasmass. Maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitab täiskasvanud inimesel liikuda aktiivselt vähemalt 150 minutit nädalas. Muidugi on kasulik olla aktiivne iga päev: sõida rattaga, käi treppidest, liigu rohkem jalgsi

Ebatervislik on see, kui otsustad hakata väga äkki aktiivselt trenni tegema või teed ainult nädalavahetusiti kõvasti trenni – see teeb pigem kahju ja võib tekitada vigastusi.

2. Suitsetad ikka veel

Inimesed mõtlevad väga sageli, et kui nad on juba nii kaua suitsetanud, on hilja loobuda. Uuringud näitavad, et kui tõmbad enne 40. sünnipäeva viimase mahvi, väheneb risk liiga vara surra koguni 90%. Ükskõik mis vanuses loobud – tervisele on see alati kasulik.

Tavaliselt alustatakse suitsetamist nooruses ja sellest kujuneb sõltuvus. Iga sigarett sisaldab umbes 4000 keemilist ühendit, mille hulgas on ka nikotiin, mis tekitab vajadust suitsetada.