Kuus toiduainet, mis peaksid kuuluma iga tervisesportlase lauale

Kaerahelbed on täis aeglaselt imenduvaid süsivesikuid ja on heaks magneesiumiallikaks. See tähendab, et need hoiavad kõhu täis ning aitavad ka lihastel koormusest taastuda. Eriti mõnus on kaerahelbeid süüa näiteks küpsiseks valmistatuna - nende küpsetamisega saab hakkama igaüks!