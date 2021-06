LÄHED VÄLJA SÖÖMA? 9 nippi, kuidas teha tervislik ja figuurisõbralik valik

Paneeritud toitude söömisel arvesta, et paneering imab endasse palju rasva, mistõttu toidu energiasisaldus on suurenenud.

Lõunasöögirestoranides on päevapraed suhteliselt soolased. Kui su toidukorrad on soolarikkad, tasakaalusta naatriumi saamist – lisa valikusse rohke kaaliumisisaldusega toite, nagu värsked puu- ja köögiviljad

Piira magusate jookide tarbimist. Pooleliitrises karastusjoogis on umbes 10 teelusikatäit suhkrut. Eelista nektarile ja mahlajoogile mahla, meeles pidades, et ka mahlades on n-ö looduslikke suhkruid. Mahla ei tohiks juua üle ühe klaasi päevas. Parim jook on vesi.