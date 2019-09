UNI ON VILETS? Arst selgitab, millal võiks kahtlustada unehäireid

Piisava ja regulaarse uneaja puhul suudab inimene ärgata äratuskellata ja tal ei tohiks tekkida ka päevast unisust või väsimust. “Hea une tagab individuaalse uneärkveloleku rütmi järgimine. Selleks on vaja teada, milline on inimese kronotüüp – kas tegu on hommiku- või õhtuinimesega või vahepealsega, mis kaldub õhtu- või hommikutüübi suunas. Kronotüübi teadasaamiseks on vaja läbi viia geenitest, täita kahe nädala jooksul unepäevikut ja koguda infot enda ööpäevase aktiivsuse ja valguses viibimise kohta,“ soovitab Vaher. Unearsti hinnangul on oluline teada, kui palju kasutatakse nutiseadmeid, sest nende mõju inimese ärevuse tasemele ja seeläbi unekvaliteedile on tugev.