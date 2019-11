PÜSI TERANE! Ära tee oma ajule neid kolme karuteenet! 

Kiirustamine tõstab pulssi ja ajab nii keha kui vaimu häireolukorda, mis raskendab keskendumist. Kõige hullem, kui aina halad, kui kiire sul on kogu aeg. See viib viimasegi võimaluse asjadega toime tulla ja tunda rõõmu oma õnnestumistest.

2. Loobud tegevustest, mis on sulle kasulikud

Ajule on väga tähtis on uni. Inimesel, kes ei maga hästi, on raske õppida ja asju meelde jätta.