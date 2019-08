KODUNE POHMELLIABI: 8 toitu, mis aitavad paremini kui aspiriin

Loomulikult on parim viis vältida pohmelli nii, et sa ei joo üldse, aga kui kassiahastus on juba käes, siis võid tõesti ka külmkapist abi leida. Teatud toitudes sisalduvad vitamiinid, mineraalained ja aminohapped aitavad tõesti enesetunnet parandada, kinnitab portaal BuenaVida. Enamik neist ei maksa kuigi palju.