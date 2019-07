LÄHEDANE JOOB? Nii vabaned kaassõltuvusest ja hakkad taas oma elu elama!

Rääkimine probleemist on oluline. Paraku pole see sageli alkoholi liigtarvitajaga erinevatel põhjustel võimalik. Kuid alati on võimalik rääkida mõne aruka täiskasvanud inimesega – sõbra, spetsialisti, mõnikord ka iseendaga. Rääkimise eesmärk on saada selgust vastutuse piirides ja sealt edasi piiride hoidmises. Kaassõltuvuse vältimiseks tuleks alati meeles pidada, et iga täiskasvanud inimene vastutab oma otsuste ja tegude eest ise.