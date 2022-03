Hea nõu HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: kevadel puhasta ja turguta seda organit, et eluenergia liiguks takistusteta! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 09:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Naistele sobib eriti hästi roosiõietee. Foto: Vida Press

Hiina meditsiini tõekspidamiste järgi on energia igal aastaajal aktiivne kindlas organis. Kevadel on selleks organiks maks, mille üheks tähtsamaks ülesandeks on kehas qi ehk eluenergia liikumas hoidmine.