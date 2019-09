JAKSU ON VÄHE? Vaata, kas sul võib olla nõrk või laisk süda

Kui inimene ei liigu, ei saa süda korralikku koormust ning muutubki laisaks ja nõrgaks. Laisk süda ei tööta enam korralikult. See on nagu surnud ring: kui süda muutub laisaks, kahaneb inimese jõudlus, väiksemgi koormus tekitab südamepekslemise ja inimene hakkab pingutusest hoiduma.

Miks on vaja liikuda?

Südame-veresoonkond on nagu orkester, mis peab olema hääles ja kõlama kokku. Kui tekib kakofoonia, kaotavad süda ja veresooned võime reageerida füüsilisele koormusele adekvaatselt, väikegi koormus põhjustab tohutu südamepekslemise, kergesti võivad tekkida rütmihäired või tõusta vererõhk.

Viimaste aastate uuringud on näidanud, et südant toetav koormus ei pea olema mitte niivõrd intensiivne, vaid eeskätt regulaar­ne. Et hoida süda ja veresoonkond, vererõhk ja pulss korras, peaks ette võtma vähemalt kaks harjutuskorda nädalas.