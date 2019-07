KAS JOOD LÕÕGASTUSEKS LIIGA PALJU? Vasta ausalt neile kuuele küsimusele

Kui vastad kas või ühele küsimusele jaatavalt, peaksid oma joomiskombed üle vaatama ja otsima ka teisi võimalusi lõõgastumiseks.

Foto: Pexels

Inimesel võib olla ka väga tugev uskumus, et joomine lohutab teda või sellega on hea end premeerida. Mees võib mõelda, et tööpäeva lõpetuseks on hea võtta paar õlut ja naine võib arvata, et on ära teeninud paar klaasi veini, kui on pannud lapsed magama.

Kuid ka selline joomine pole kahjutu: alkoholikogused võivad hakata kasvama, et saada soovitud mõju. Oht on ka selles, et alkoholist võib saada sinu ainus vahend, kuidas lõõgastuda või vähendada kurbust.

Foto: Pexels

Kui sul on taas tahtmine pudel avata, tasub kaaluda, kas minna hoopis näiteks jalutama. Kui pudeli avamine ja klaaside täitmine on sulle juba automaatne tegevus, siis on probleem juba käes.