IMELIKUD TERVISEHÄDAD? 10 kõige tavalisemat asja, mida naised ei tea üleminekuaastatest

Mingeid häireid tunneb iga naine, umbes pooled kurdavad, et need on nii tugevad, et segavad igapäevaelu. Igal kolmandal naisel on üsna vähesed häired. Selge ja tuntud tunnus on kuumahood – neid tunnevad vähemalt pooled, võib-olla isegi kolm neljandikku naistest. Paljudel on unehäired.